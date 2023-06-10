Турбулентность при полетах увеличилась на 55% за 44 года из-за изменения климата

Ученые предупреждают, что условия при авиаперевозках станут еще хуже.

Британские исследователи выяснили, что с 1979 года сильная турбулентность во время полетов стала случаться на 55 процентов чаще и, вероятно, станет еще более распространенной по мере того, как планета нагревается.

Глобальное потепление вызывает возмущения реактивного течения – узкого потока быстро движущегося воздуха, по которому летят самолеты, чтобы получить ускорение. Появляется все больше и больше кадров, которые снимают на свои смартфоны пассажиры самолетов во время экстремальной турбулентности. В редких случаях турбулентность может даже привести к смертельной катастрофе, подобный случай уже был в этом году.

Десятки тысяч самолетов ежегодно сталкиваются с сильной турбулентностью, при этом предполагаемые убытки для мирового авиационного сектора составляют до миллиарда долларов из-за травм, структурных повреждений самолетов и задержек рейсов.

«После десятилетних исследований, показывающих, что изменение климата приведет к увеличению турбулентности при ясном небе в будущем, теперь у нас есть данные, свидетельствующие о том, что это увеличение уже началось. Мы должны инвестировать в улучшенные системы прогнозирования и обнаружения турбулентности, чтобы не допустить, чтобы воздух превратил наши полеты в экстремальную скачку в ближайшие десятилетия», – Пол Уильямс, ведущий автор исследования.

Некоторая турбулентность при полетах возникает в определенных местах, например, над горными хребтами или вблизи конвективных штормов, и ее в значительной степени можно избежать.

Однако особый тип турбулентности, называемый турбулентностью ясного неба (CAT), невидим. Он возникает, когда встречаются воздушные тела, движущиеся с разными скоростями. Это явление трудно спрогнозировать даже с использованием методов дистанционного зондирования.

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«Основная проблема [с CAT] заключается в том, что вы не можете ее увидеть. Ээто случайный процесс, воздух выглядит чистым и безвредным», – Рамалингам Сараванан, профессор факультета атмосферных наук Техасского университета.

Для исследования команда Университета Рединга проанализировала атмосферные данные в период с 1979 по 2020 год, чтобы выяснить, начала ли турбулентность ясного неба увеличиваться.

«Мы использовали набор данных под названием ERA5. Этот набор данных содержит информацию об атмосфере в прошлом, такую как температура и скорость ветра. Хотя информация, автоматически записываемая с самолетов, действительно входит в этот набор данных, другие наблюдения, например, со спутников и метеорологических зондов, тоже попадают в эту базу данных», – Марк Проссер, метеоролог из Университета Рединга.

Исследование показало, что в одной из самых загруженных точек над Северной Атлантикой общая годовая продолжительность сильной турбулентности увеличилась на 55 процентов с 17,7 часа в 1979 году до 27,4 часа в 2020 году. Также средняя турбулентность увеличилась на 37 % с 70,0 до 96,1 часа, а легкая турбулентность увеличилась на 17 % с 466,5 до 546,8 часа.

Исследователи также обнаружили, что на других загруженных маршрутах над Европой, Ближним Востоком и Южной Атлантикой наблюдалось значительное увеличение турбулентности.

По словам команды, их исследование «представляет собой лучшее доказательство» того, что турбулентность ясного воздуха увеличилась за последние несколько десятилетий из-за глобального потепления.

Предыдущее исследование Университета Рединга показало, что самолеты будут сталкиваться с в два или три раза более сильной турбулентностью при ясном небе, если выбросы не будут сокращены.