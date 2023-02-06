Турцию потрясло крупнейшее землетрясение за 80 лет: сокрушительные последствия

Погибли уже более 1300 человек.

На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла — сильнейшее на территории страны с 1939 года, то есть за последние 80 лет. По данным президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, погибли более 1300 человек, прогнозировать окончательное число жертв пока сложно.

«Кроме того, на данный момент ранены 5385 человек, спасены 2470 человек», — отметил президент страны, выступая в центре по координации спасательных работ.

Землетрясение произошло в провинции Кахраманмараш в 4:17 утра. Эпицентр находился 37 км от города Газиантеп с населением более миллиона человек. Толчки также чувствовали в Сирии, Ливане, Ираке и на границе Армении и Грузии. Были разрушены тысячи зданий, в том числе турецкая крепость Газиантеп, построенная во времена Римской империи, и цитадель из списка всемирного наследия ЮНЕСКО в сирийском Алеппо.

Нынешнее происшествие сейсмологи сравнивают с землетрясением в Турции 1999 года. Оно произошло недалеко от Стамбула, в Измите, магнитуда подземного толчка достигала 7,7 балла. Измит был разрушен практически до основания, погибли около 18 000 человек. Крупнейшее по числу жертв землетрясение в стране произошло в конце декабре 1939 года в провинции Эрзинджан, магнитуда составила 7,9 балла. Практически сразу на территории страны ударили заморозки, и оставшимся без дома людям было негде укрыться от холода. Всего в результате землетрясения и вследствие обморожения погибли более 32 000 человек, около 100 тысяч получили ранения.

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Землетрясение затронуло не менее десяти провинций в Турции: Кахраманмараш, Мерсин, Адан, Анкару, Анталью, Газиантеп, Кайсери, Трабзон, Урфу. Были разрушены сотни зданий: только в Малатьи — не менее 140 сооружений. Во многих из них находились люди.

В городе Диярбакыр обрушился восьмиэтажный дом, погибли как минимум шесть человек, еще 70 пострадали. В Адане рухнули два многоэтажных дома: из-под завалов извлекли пятерых человек и доставили в больницу. В Шанлыурфе обрушились 16 зданий, погибли не менее 15 человек, а в Османии — 34 здания, пока известно о пяти жертвах.

Помимо домов, частично разрушена инфраструктура — к примеру, в аэропорту в провинции Хатай полностью уничтожена единственная взлетно-посадочная полоса.

В Сирии от землетрясения серьезно пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По информации Минздрава республики, число погибших достигло 400, травмы получили 1042 человека. Еще 2000 человек пропали без вести. Министерство обороны Сирии уже мобилизовало все свои части для оказания помощи населению. Однако ситуация осложняется и тем, что не все регионы республики контролируются официальными властями, ряд областей заняты вооруженной оппозицией.

После обеда, около 13:30 стало известно о новом землетрясении в Турции: сейсмологи зафиксировали магнитуду 7,8 балла. Оно произошло в восточных регионах страны,подземные толчки ощущались в Анкаре, пишет Yeni Safak. Число погибших и пострадавших пока уточняется.

Одновременно в соцсетях появляются видео огромных волн в Турции, возникших из-за землетрясения. Отдыхающих просят покинуть пляжи.