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Турецкие авиалинии начнут штрафовать торопливых пассажиров

Турецкие авиалинии начнут штрафовать торопливых пассажиров

Нарушителями будут считать тех, кто встает со своего места до полной остановки самолета после посадки.

Руководство турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines вводит штрафы против нетерпеливых пассажиров. В связи с постановлением Главного управления гражданской авиации Турции (SHGM), в авиакомпании начнут наказывать путешественников, которым не терпится достать ручную кладь и занять очередь на выход: такие пассажиры покидают свои места до полной остановки самолета и выключения табло «Пристегните ремни». 

Торопливых пассажиров будут приравнивать к дебоширам и наказывать административными штрафами. Размер санкций пока не уточняется, но ожидается, что инициатива может распространиться и на другие авиакомпании. 

В пресс-службе Turkish Airlines пояснили, что новые правила призваны не только наказать торопыг, но и обеспечить их безопасность – ведь излишняя спешка не раз приводила к травмам из-за резких движений самолета при рулении. 

В авиакомпании отметили, что экипаж воздушного судна будет мягко напоминать о правилах сразу после приземления, а затем фиксировать все возможные нарушения среди недобросовестных пассажиров.

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