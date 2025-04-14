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Турецкие мошенники развели десятки людей на продаже «карт сокровищ»

Турецкие мошенники развели десятки людей на продаже «карт сокровищ»

Преступники заработали на доверчивых сельских жителей более 111 миллионов рублей.

Десятки человек стали жертвамисложной аферы турецких мошенников, которые продавали поддельные «карты сокровищ» в сельских районах страны, а потом якобы помогали «счастливчикам» переправить обнаруженные «ценности» за границу. 

Турецкие власти провели масштабную операцию по всей стране и вычислили лидеров преступной группировки в турецком городе Тунджели. К тому моменту они успели обмануть десятки жителей 9 турецких провинций на сумму в 50 миллионов турецких лир (около 111 миллионов рублей).

Схема мошенников оказалась довольно сложной. Сначала они втирались в доверие к жителям сельских районов и показывали им нарисованные от руки «карты сокровищ» – бумага при этом была искусственно состарена. Мошенники уверяли граждан, что приехали издалека и плохо разбираются в местности, поэтому готовы были продать сельчанам карты за определенную плату. Фальшивки были выполнены довольно искусно и отображали реально существующие объекты поблизости. 

Карты являлись лишь первой частью плана: когда доверчивые жители добирались до отмеченной точки, они действительно находили в указанном месте «сокровища» – позолоченные артефакты, статуи и монеты, которые счастливые жители принимали за настоящий клад. В этот момент мошенники снова возвращались в игру: они связывались с жертвами, якобы чтобы уточнить как продвигаются поиски, а когда «узнавали» об успехе, то предлагали жителям проверить подлинность обнаруженных ценностей с помощью «священника». Его роль исполнял другой аферист, который связывался с жертвами по видеосвязи. 

Фото: TUNCELI
Обнаруженные «сокровища»

Мошенник подтверждал «бесценность» статуэток и предлагал помочь взбудораженным жителям продать сокровища за рубеж по своим каналам, чтобы избежать проблем с законом за продажу культурных ценностей в Турции. При этом «священник» требовал от своих клиентов заранее оплатить комиссию за вывоз сокровищ за рубеж. После этого мошенники обрывали любые связи с жертвами, у которых на руках оставались лишь бесполезные железки. По прошествии времени несколько обескураженных турчан обратились в полицию. Собрав целый букет из похожих историй, власти провели рейд по стране и задержали десятки мошенников на разных уровнях и изъяли улики, имитировавшие древние сокровища. 

А мы как всегда рекомендуем туристам оставаться бдительными и искать сокровища только в музеях!

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