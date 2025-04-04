Турецкий кот-нелегал застрял в порту Новороссийска

Судьбу животного не могут решить из-за юридических сложностей.

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Турецкий кот, тайком пробравшийся в Россию на судне в грузовом контейнере, провел месяц в порту Новороссийска. Кот, которого команда корабля назвала Бурак, оказался в порту 11 марта вместе с кораблем компании FESCO. Несмотря на желание многих взять кота домой, он не может покинуть таможню без соответствующих разрешений.

Возвращение животного в Турцию также невозможно из-за отсутствия необходимых документов. Получение ветеринарных справок осложняется тем, что частный ветеринар не имеет права входить на территорию порта, являющегося частью госграницы. Компания FESCO обратилась в Россельхознадзор за консультациями. За время пребывания в порту Бурак получил лежанку, когтеточку и клетку.

Моряки обнаружили кота в контейнере во время рейса из Стамбула в Новороссийск. Согласно правилам транспортировки, контейнеры нельзя вскрывать, поэтому экипаж кормил животное через узкую щель и поил через трубочку. Как именно кот попал в закрытый контейнер, остается неизвестным.