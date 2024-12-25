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Турист из России получил штраф за «слишком новогодний» автомобиль

Фото: Derek Thomson / Unsplash

Россиянин путешествовал по Паттайе на седане, увешанном новогодними гирляндами.

В Паттайе россиянин получил штраф за неожиданное правонарушение: дорожные инспекторы остановили мужчину за то, что его машина была слишком «новогодней». Как сообщает телеграм-канал «Реальный Пхукет», праздничные гирлянды красовались на дверях, крыше, капоте и багажнике автомобиля. Остались без новогодних украшений только лишь тонированные стекла седана – в остальном машина напоминала гигантский светящийся диско-шар.

Мужчина пытался отговориться от штрафа – турист объяснял полиции, что просто пытался создать в городе атмосферу праздника, и сослался на то, что местные жители украшают свои средства передвижения большим количеством подсветки круглый год. В дорожной полиции остались непреклонны: они настояли, что мигающие огни на седане россиянина создают помехи для других водителей и могут привести к авариям на дороге. 

В итоге мужчина получил штраф в размере 500 батов (около 1,5 тысячи рублей). Снял ли он в итоге украшения с автомобиля и сохранил ли новогоднее настроение, в канале не уточнили. 

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