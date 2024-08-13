Турист нацарапал инициалы дочерей на доме жриц-девственниц в Помпеях

Британец вырезал на 2000-летнем объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО свои инициалы и инициалы двух своих дочерей. Теперь ему придётся заплатить за восстановление здания.

37-летний турист из Великобритании решил увековечить семейную поездку в древний город Помпеи довольно провокационным способом – он нацарапал на стене Дома Весталок свои инициалы, сообщает британский таблоид Daily Mail.

Весталки – или жрицы богини домашнего очага Весты — в Древнем Риме несли целомудренное служение в храме её имени в течение нескольких десятилетий, пользуясь большим уважением в обществе. Они должны были отказаться от вступления в брак и «хранить частоту» на протяжении 30 лет службы: они соблюдали религиозные ритуалы и поддерживали в храме священный огонь. За нарушение клятвы безбрачий их ждало страшное наказание: замуровывание или погребение заживо.

В полуразрушенном городе Помпеи, который когда-то был погребен под слоем вулканического пепла после извержения Везувия в 79 году нашей эры, а сейчас является памятником под открытым небом, стоит 2000-летний Дом весталок с фресками, почитающими этих жриц. Он признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Реклама

Помпеи, вид на юго-восток на Виа Консоларе Фото: Taylor Lauritsen / Pompeiiinpictures

Во время посещения Дома весталок один из туристов сразу привлек внимание служителей музея – он стоял слишком близко к секции с фресками. А после его ухода работники обнаружили пять надписей в виде нескольких выцарапанных инициалов (мужчины и его семьи) и даты посещения. Возмущенные служащие тут же опознали мужчину и сообщили об инциденте в прокуратуру района.

Британец отпираться не стал, извинился и объяснил своё поведением тем, что просто хотел оставить запись о семейном визите в Помпеи. Почему он выбрал именно это здание, мужчина не уточнил.

Дом Весталок в Помпеях Фото: Aleksandr Zykov / Wikimedia Commons

Прокуратура возбудила против незадачливого туриста дело о нанесении ущерба культурному наследию. Скорее всего ему придётся заплатить за реставрацию исторического здания.

А всего год назад другого путешественника из Британии поймали за тем, как он выцарапывал своё имя и имя своей девушки на стене Колизея в Риме.