Турист погиб на Бали из-за селфи у водопада

Итальянец сорвался с 25-метровой высоты в ущелье в округе Табанан.

Путешествие на виллу Гаджа Мас на острове Бали закончилась трагично для 49-летнего итальянца. Он и его девушка решили сделать селфи напротив водопада, сообщает Jakarta Globe со ссылкой на заявление полиции округа.

Трагедия произошла 4 августа в центре Банджаре Батурити Келод, район Батурити, куда пара отправилась прогуляться с утра от своего отеля. Они добрались до смотровой площадки, которая была огорожена железным забором. Мужчина предложил своей спутнице сделать фотографию напротив водопада и скал, облокотившись вместе с девушкой на ограждение, которое было призвано защищать туристов от падений.

Реклама

Однако ограда не выдержала их веса, и пара сорвалась вниз с утеса, пролетев около 25 метров. Девушка вскоре пришла в себя и попыталась забраться назад, чтобы позвать на помощь. Когда она добралась до виллы Гаджа Мас, сотрудники и постояльцы помогли ей вызвать спасателей. Мужчину тут же доставили в медицинский центр в Табанане, но помочь ему уже не смогли. В заявлении полиции говорится, что семья жертвы отказалась от вскрытия – инцидент сочли несчастным случаем.