Турист потерял на Филиппинах паспорт, пропустил похороны матери, но нашёл любовь

55-летний британец из-за проблем с документами застрял на филиппинских островах на год, но все оказалось не так уж плохо.

Эйнсли Крессвелл поделился своей удивительной историей любви с британским таблоидом The Mirror.

В мае 2023, будучи в весьма тяжелом психологическом состоянии из-за личных проблем, мужчина решил сменить обстановку и отправиться на Филиппины. Но там развеяться не удалось, его жизнь превратилась в череду испытаний и неприятностей.

Сначала у мужчины украли сумку со всеми документами, карточкой и наличными. Крессвелл стал оформлять все документы заново. Не имея паспорта и возможности легально работать, мужчине вначале даже пришлось ночевать на улицах Манилы, полагаясь на помощь местных жителей и туристов. По словам Крессвелла, он обращался в британское посольство на Филиппинах, но там его не приняли. Однако позже благодаря социальным сетям он смог найти место, где остановиться.

Кроме того, в этот тяжелый период турист заболел малярией. Болезнь приковала его к постели на четыре месяца, полностью оставив без средств к существованию и возможности оплатить получение нового паспорта. В итоге, благодаря поддержке друзей, Крессвелл смог оформить онлайн-заявку на новый паспорт в феврале 2024 года, а вскоре его сестра в Великобритании смогла забрать его восстановленные документы и отправить на Филиппины.

Эйнсли Крессвелл и его новая девушка Кассандра Фото: the Mirror

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Спустя больше года пребывания на островном государстве Крессвелл смог забрать свой паспорт (это случилось в июле этого года). Несмотря на болезнь и на то, что пропустил похороны своей матери в Великобритании, мужчина не отчаивается – по его словам, нет худа без добра, ведь на Филиппинах он встретил свою любовь.

«Филиппинцы — удивительные люди, их сердца очень большие», - поделился Крессвелл с таблоидом. - «Здесь я встретил женщину своей мечты — она любовь всей моей жизни».

По словам мужчины, его, в хорошем смысле, удивило воспитание филиппинок: «Здесь они учатся готовить, убирать и стирать — еще в самом раннем возрасте».

Теперь мужчина надеется вернуться в Великобританию, почтить память матери и показать новой возлюбленной свою родную страну.