Турист проехался по Паттайе с молодым львом в кабриолете и привлек внимание полиции: видео

Животное с комфортом расположилось на заднем сиденье.

Вирусное видео, в котором турист путешествует по таиландскому городу Паттайя в роскошном кабриолете со львенком, который развалился на заднем сиденье, побудил чиновников начать расследование. Кадры были сняты на улице Сои Пратамнак 5 в районе Банг Ламунг провинции Чонбури.

Туристическая полиция Паттайи заявила, что в процессе расследования, которое будет проводиться в сотрудничестве с иммиграционной полицией и представителями национальных парков, они хотят уточнить законность владения экзотическим животным, а также обеспечить общественную безопасность.

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Полиция сообщила, что Департамент национальных парков, дикой природы и охраны растений (DNP) запросит у иностранца свидетельство о регистрации животного в соответствии с CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), что является требованием для владения такими экзотическими питомцами, как львы.

Представитель DNP добавил, что в провинции Чонбури зарегистрировано в общей сложности 15 львов, владельцами которых являются один зоопарк и четыре частных владельца. Он добавил, что львы являются популярным домашним животным среди богатых тайцев и иностранцев, их цена составляет около 500 тысяч бат (около 1,26 миллиона рублей) за животное.

В Таиланде, как и в большинстве других стран, существуют законы и правила, регулирующие содержание экзотических животных, включая хищников, таких как львы. Обычно содержание льва в качестве домашнего животного запрещено и требует специального разрешения и лицензии. В случае, если у владельца льва не будет соответствующей лицензии, ему будет грозить штраф или тюремное заключение сроком до одного года.