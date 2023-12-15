Турист разбил в Израиле две античные статуи. Его оправдали, списав это на «иерусалимский синдром»

Судья согласился с тем, что у паломника развился «иерусалимский синдром».

Американский турист, разбивший в израильском музее две античные статуи стоимостью более 1,2 миллиона долларов, был оправдан. Правда, его отправили в больницу для прохождения курса лечения. Инцидент произошел в октябре: 40-летний Стивен Порт свалил на пол пару римских скульптур возрастом 2000 лет, в результате чего они раскололись на части.

Сперва полиция заявила, что это было «религиозное нападение», и утверждала, что Порт осквернил статуи, потому что они противоречили Торе – самому важному тексту иудаизма. Но адвокат Порта Ник Кауфман заявил, что инцидент в Музее Израиля не был «религиозно мотивированным», поскольку Порт страдал «иерусалимским синдромом».

Судья согласился с ним и оправдал Порта по уголовным обвинениям, но приговорил его к помещению в медицинское учреждение.

Среди поврежденных статуй оказались голова Афины – дочери Зевса, а также статуя грифона, сжимающего колесо судьбы римской богини Немезиды. Обе статуи были демонтированы и находятся на ремонте. Эксперты надеются снова выставить их на обозрение в ближайшем будущем.

Разбитая статуя грифона Фото: Israel Museum

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Согласно судебному документу, судья Шмуэль Хербст оправдал Порта по обвинению в вандализме, но обязал его находиться в больнице в течение четырех лет – такое максимальное наказание ему бы грозило в случае, если бы его признали виновным.

Адвокат мужчины объяснил, что его клиент был охвачен эмоциями, увидев произведения искусства, и поэтому отреагировал бурно. В медицинском заключении Порт был признан подлежащим суду, но также сообщалось, что на момент инцидента он не отвечал за свои действия.

Иерусалимский синдром – относительно редкое психическое расстройство, вид бреда величия и бреда мессианства (комплекс мессии), при котором турист или паломник, находящийся в Иерусалиме, воображает и чувствует, что он владеет божественными и пророческими силами. Статистика показывает, что иерусалимскому синдрому в равной степени подвержены лица любых конфессий.

Камеры наблюдения зафиксировали, что Порт оставался в музее до закрытия и намеревался разбить еще несколько статуй, но сразу после падения первых статуй раздался такой шум, что сотрудники ворвались в зал и успели остановить мужчину.

Во время первоначального допроса он заявил полиции, что статуи «противоречат его вере и религии», настаивая на том, что они являются «произведением идолопоклонства». Ожидается, что Порт останется в Израиле для лечения.