Турист в Египте отбился от акулы благодаря совету гида

Пожилой итальянец принялся тыкать морскую хищницу в глаза.

На курорте Марса-Алам (Египет) 69-летний дантист из Италии Пеппино Фаппани сумел отбиться от акулы, использовав совет гида. Все произошло 29 декабря: Фаппани плавал у пляжа и в какой-то момент услышал крики другого участника его тургруппы — 48-летнего итальянского дипломата Ди Джойи, который держался за буй. Супруга дипломата бросилась к нему по причалу, а дантист Фаппани поплыл к нему.

Пожилой мужчина не знал, что на Ди Джойю напала акула — и когда до дипломата оставалось около пяти метров, морская хищница переключилась на дантиста, схватив того за руку. Несмотря на шок, Фаппани вспомнил словам гида о том, что глаза — самое уязвимое место акул. Именно это спасло итальянцу жизнь. Вначале он сильно ткнул хищницу средним пальцем в левый глаз — но это не остановило ее.

Тогда Фаппани продолжил бить акулу по глазам и в какой-то момент мужчину стали вытаскивать из воды спасатели, подоспевшие к месту схватки на резиновой лодке. При этом акула схватила туриста за ногу и не отпускала до тех пор, пока спасатели несколько раз не ударили ее металлическим прутом. После этого Фаппани и Джойю достали из воды и экстренно госпитализировали.

Дантисту наложили несколько десятков швов на правые ногу и руку. Ему помогли вовремя, благодаря чему он вернулся в Италию и быстро пошел на поправку. Однако травмы Ди Джойи оказались слишком серьезными — врачи не смогли его спасти.

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