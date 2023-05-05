Турист в Тибете пожаловался на запах в отеле. Под его кроватью нашли труп

Поначалу отель полностью отрицал инцидент.

Китайский турист по имени Чжан заселился в отель Guzang Shuhua Inn в Тибете. Там он проспал три часа в своем номере, но затем пожаловался на невыносимое зловоние, после чего его перевели в другой номер. Оказалось, что все это время под кроватью находился труп. В результате началось расследование убийства.

Чжан опубликовал обзор отеля в Интернете, который позже стал вирусным в социальных сетях. Отель отреагировал на этот пост, полностью отрицая инцидент. Затем Чжан поделился своим опытом в Weibo, китайской социальной сети, и приложил квитанцию в качестве доказательства своего пребывания в отеле.

Мужчина объяснил, что не хотел обнародовать свой опыт, но был вынужден это сделать из-за опровержения отеля и обвинений в социальных сетях в том, что он выдумал инцидент. Его посты с описанием того, что произошло, с тех пор вызвали тысячи комментариев и десятки тысяч реакций.

Интерьер отеля Guzang Shuhua Inn Фото: Guzang Shuhua Inn

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По словам Чжана, поначалу он подумал, что вонь могла быть вызвана пекарней внизу, системой отопления комнаты или даже его собственными ногами.

Прибывшая на место полиция взяла его ДНК и провела допрос. Вскоре выяснилось, что подозреваемый в убийстве был арестован. Подозреваемого арестовали в поезде, следовавшем в город Ланьчжоу, в ходе совместной операции, проведенной полицией Ланьчжоу и полицией Сианя.

Сообщается, что у подозреваемого были обнаружены удостоверение личности убитого, его мобильный телефон и банковские карты.