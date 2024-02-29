Турист забрался на зловещий перевал Дятлова, чтобы вылечиться от коронавируса. Мужчину пришлось спасать

План исцеления от COVID-19 не сработал.

Реклама

Вертолет национальной службы санитарной авиации Ростеха эвакуировал туриста, решившего излечиться от COVID-19, посетив перевал Дятлова в Свердловской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

«Перевал получил печальную известность после гибели девяти членов туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году. Происшествие обросло домыслами и породило различные версии, в том числе паранормального характера. Больной коронавирусом пациент поднялся на перевал в уверенности, что это поможет ему побороть болезнь. Однако в горах у него начались проблемы с сердцем», – говорится в сообщении госкорпорации.

Прибывший на место вертолет доставил больного пациента с перевала в госпиталь.

В ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале загадочным образом погибла группа из девяти туристов, в том числе ее руководитель Игорь Дятлов. До сих пор нет единого мнения о причинах трагедии. Перевал, где погибла группа, называют перевалом Дятлова.