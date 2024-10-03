Туриста обнаружили мертвым в номере на Бали. Трагедия случилась после просьбы сменить комнату

Причины смерти 32-летнего британца уточняются.

Британский турист был обнаружен в номере бездыханным незадолго после того, как попросил администрацию хостела поменять номер, сообщает Daily Mail.

Тело англичанина было обнаружено уборщицей хостела Badung Regency 27 сентября сразу после полудня. Сообщается, что накануне мужчина пожаловался своему другу на плохое самочувствие и отправился в номер, намереваясь переехать в другую комнату на следующий день. Однако утром мужчина из номера не вышел.

Около 12:30 по местному времени уборщица решила прибрать комнату гостя перед его переездом и удивилась, что он всё ещё не проснулся. Она сообщила о странном посетителе руководителю отеля, а уже они обратились в полицию.

Однако в репортаже есть нестыковки. Издание также передаёт слова администратора отеля: 24-летняя Дао Нови рассказала, что почти в час дня друг погибшего, проживающий в этом же хостеле, отправил сообщение менеджеру с просьбой проверить товарища, который вечером предыдущего дня почувствовал себя плохо.

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«Просьба была вызвана тем, что жертва ранее призналась, что плохо себя чувствует», – рассказала Дао Нови.

По словам властей, в номере следов борьбы они не обнаружили – только различные лекарства и средства гигиены.

Тело молодого мужчины было отправлено в больницу для вскрытия. Причина смерти пока не была обнародована.