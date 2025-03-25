Туриста в Мексике чуть не принесли в жертву за осквернение храма

38-летний мужчина забрался на храмовое сооружение на полуострове Юкатан.

Нерадивый турист из Германии навлек на себя гнев мексиканцев во время празднования дня весеннего равноденствия на прошлой неделе. Он чуть не поплатился за свой глупый поступок жизнью.

Прямо во время культовой церемонии в древнем городе Чичен-Ица, путешественник решил забраться на священный храмовый комплекс пирамиды Кукулькана. Именно в этот момент мексиканцы с трепетом ожидали появление змеевидной тени на ступенях пирамиды – событие происходит дважды в год в день весеннего и осеннего равноденствия и символизирует появление верховного божества майя змея-Кукулькана.

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По каким-то личным причинам немецкий турист отнесся к традиции пренебрежительно и начал в этот момент карабкаться на четвереньках по крутому склону пирамиды, несмотря на негодующие выкрики собравшихся. Охранники устремились за мужчиной, но смогли нагнать его только у камеры жертвоприношения. Когда же мужчину насильно спустили вниз, на него тут же накинулась разъяренная толпа. Самые негодующие бросали в нарушителя палками и призывали народ принести его в жертву богу майя. Сообщается, что туристу даже успели разбить голову. Правда после вмешательства полиции мужчину всё-таки вытащили из толпы. Тем не менее, теперь ему грозит массивный штраф за осквернение исторического памятника.

Кстати, несколько лет назад польского туриста также избили в Мексике за то, что он залез на древнюю пирамиду храма. Помимо физических увечий, мужчине пришлось провести в отделении около 12 часов и заплатить штраф (18 500 рублей). Предполагается, что в этот раз сумма компенсации государству может быть в несколько десятов раз больше.