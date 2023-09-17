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Туристам разрешат добывать золото на Колыме

Фото: Unsplash.com

С такой идеей на Восточном экономического форуме (ВЭФ) выступил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Туристам предложили самостоятельно добывать золото на Колыме. С такой идеей на Восточном экономического форуме (ВЭФ) выступил губернатор Магаданской области Сергей Носов, пишет ТАСС.

Колымский край (разговорный вариант — Колыма) — историческая область на северо-востоке России, охватывающая бассейн реки Колымы и северное побережье Охотского моря. Колыма условно состоит из Магаданской области и северо-восточных районов Якутии.

Носов рассказал, что собирается выделить участок под «вольный принос» для людей, которые захотят попробовать себя в роли золотоискателей. Так власти надеются увеличить туристический поток на Колыму.

«Совместим приятное с полезным: и золото будет добываться, и от туристов, наверное, отбоя не будет, так как такие сильные ощущения многие желают испытать», — сказал губернатор Магаданской области.

Вопрос об организации такого туризма встал после того, как Госдума в первом чтении приняла закон «О старательной деятельности», который узаконивает частную золотодобычу. Магаданская область станет первым регионом России, в котором реализуют новый закон, отмечает агентство.

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