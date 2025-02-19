Туристка хотела сделать селфи с акулой и потеряла обе руки

Жуткий инцидент произошёл на британском курорте в Атлантике.

55-летняя туристка из Канады стала жертвой атаки акулы на островах Теркс и Кайкос, это британская заморская территория к юго-востоку от Багамских островов.

Как сообщает The New Zealand Herald, во время нападения женщина находилась на мелководье на одном из пляжей курорта. Она зашла в воду всего на несколько метров – хотела сфотографироваться с акулой, которая около 40 минут кружила рядом с пляжем. В ответ почти двухметровая хищница набросилась на туристку и прокусила ей обе руки.

Согласно заявлению Департамента охраны окружающей среды и прибрежных ресурсов (DECR) в Теркс и Кайкос, трагедия произошла в момент когда туристка «пыталась вступить в контакт с животным с мелководья, желая сделать фотографии».

Реклама

Женщина после нападения акулы в окружении других туристов и спасателей Фото: The New Zealand Herald

К счастью, женщину удалось спасти. Её муж тут же бросился в воду и отпугнул акулу (предположительно, она принадлежала к виду тупорылых акул). Жертву достали из воды и попытались оказать ей первую медицинскую помощь, обматывая покалеченные руки тканью, чтобы остановить кровотечение. Позже женщину доставили в больницу, но из-за серьёзного повреждения обе руки пришлось ампутировать. Инцидент произошёл 7 февраля. Сейчас туристка уже вернулась в Канаду для дальнейшего лечения и восстановления.

По словам некоторых опытных рыбаков, смартфон женщины мог сыграть свою трагическую роль в происшествии, так так хищница могла принять её за «рыбку-приманку».