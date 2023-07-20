Туристка погибла от удара молнии в Красноярском крае

Трагический инцидент произошел в парке «Ергаки».

Четверо туристов пострадали от удара молнии в Ермаковском районе Красноярского края, сообщил «Енисей-ТВ».

По предварительной информации, четверо туристов: 27-летняя мастер спорта по альпинизму из Екатеринбурга, 34, 36 и 44-летние жители Красноярска приехали на Ергаки. У подножия горы Звездный они разбили лагерь. Утром 16 июля туристы начали восхождение. Когда они были на середине подъема, на высоте около 400 метров резко испортилась погода– и ударила молния.

Туристы потеряли сознание. Один из них пришел в себя и стал реанимировать остальных. Девушка не подавала признаков жизни, один мужчина не чувствовал ног, второй получил ожоги. Единственный мужчина без травм спускал пострадавшего с онемением.

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Всех трех пострадавших уже эвакуировали – с горы они спустились сами, их встретили у подножия и проводили до базы, мужчину с онемением ног увезли на коне. Всем троим оказали необходимую медпомощь.

Туристкой, которая погибла от удара молнии в Ергаках, оказалась альпинистка из Екатеринбурга Екатерина Репина, сообщают в Федерации альпинизма Свердловской области.

Природный парк «Ергаки» расположен на юге Красноярского края, в предгорье Западного Саяна, в истоках шести рек. Природным парком краевого значения «Ергаки» стали в 2005 году.