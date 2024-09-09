Туристка погибла при сходе лавины в Андах

27-летняя девушка отправилась с друзьями кататься на горных лыжах вблизи аргентинского города Барилоче. Поездка закончилась трагично.

Уроженка Шотландии Андреа Маршалл погибла в горах Аргентины после схода лавины, сообщает британский таблоид Metro.

27-летняя девушка, которая работала лыжным инструктором в испанской части Пиренеев, отправилась в Анды вместе с двумя местными жителями Аугусто Груттадаурией и Кристианом Эраускином. Во время катания на горе Серро Лопес туристов накрыла массивная лавина снега вместе с камнями. Сообщается, что риск схода лавины в тот день был «значительным», однако опытные лыжники пренебрегли предупреждениями.

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Погибшая девушка Андреа Маршалл Фото: Newsflash

Спасательные службы начали масштабную поисково-спасательную операцию и обнаружили тело девушки в прошлую среду. Других лыжников удалось найти живыми – Груттадаурия предположительно провёл под снегом около 15 часов, но выжил. Оба аргентинца пострадали от сильного переохлаждения.

По информации издания, Комиссия по спасению горнолыжного клуба Барилоче начала расследование происшествия. На данный момент основное предположение заключается в том, что лавину спровоцировали сами лыжники.