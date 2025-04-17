Российская туристка попыталась вывезти в трусах моржовые бивни

Общий вес контрабанды составил около трех килограммов.

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Туристка была задержана при попытке нелегально перевезти моржовые бивни в Китай, спрятав их в собственной одежде — об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России. 50-летняя женщина направлялась автобусом в китайскую провинцию Маньчжурия через пункт пропуска «Забайкальск».

Ее странная тревожность привлекла внимание сотрудников таможни, после чего последовал тщательный осмотр вещей. Во время проверки оказалось, что женщина прятала четыре моржовых бивня общей массой около трех килограммов: два изделия крепились вокруг пояса с помощью чулок, другие двое располагались прямо в нижнем белье.

Задержанная объяснила, что бивни купила на одном из местных рынков, собираясь сделать декоративные изделия вручную. Но, судя по всему, она не осознавала необходимость специального разрешения для транспортировки подобной продукции за пределы России.

Сейчас женщине предъявлено обвинение одновременно по двум административным правонарушениям: первое касается попыток скрыть товары от таможенных органов путем использования потайных мест, второе — нарушения установленных законом запретов и ограничений на перемещение определенного вида грузов через государственную границу.

Ранее в пресс-службе ФТС России рассказали, что турист, прилетевший из Египта, попытался провезти в чемодане 12 фенеков — в результате все животные погибли.