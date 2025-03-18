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Туристка сгорела заживо, отправившись на дайвинг в Таиланде

Туристка сгорела заживо, отправившись на дайвинг в Таиланде

Предположительно девушка не смогла выбраться из уборной.

Страшный пожар разгорелся на лодке для дайвинга в воскресенье в 9 километрах от острова Ко Тао в Сиамском заливе. Всех пассажиров и членов экипажа удалось спасти, кроме 26-летней британской туристки – она сгорела заживо.

Погибшую идентифицировали как Александру Кларк. По сообщениям Bangkok Post, в момент пожара на судне находилось 22 человека – экипаж корабля, инструкторы по подводному плаванию и туристы. Возгорание началось около 10 утра по местному времени, когда один из членов экипажа наполнял  баллоны для дайверов сжатым воздухом. Предположительно, один из баллонов взорвался из-за неисправности. 

Фото: SHOT / Telegrаm-канал

Туристов удалось эвакуировать на другие лодки, но в момент всеобщей паники отсутствие девушки заметили не сразу. По словам генерал-майора полиции Таиланда, последний раз её видели идущей в туалет. Вероятно, огонь так быстро охватил лодку, что британка не смогла выбраться и осталась запертой в туалете. Позже её тело обнаружили на обгоревшей лодке. 

Сейчас причины трагедии расследуются. Судно вместе с телом девушки было отбуксировано на остров Ко Тао для судебно-медицинской экспертизы.

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