Туристка сорвалась в обрыв на базе отдыха в Дагестане

От полученных травм девушка скончалась по дороге в больницу.

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На базе отдыха «Ирингай» (Дагестан) туристка из Нижнего Новгорода упала в неогороженный обрыв. Девушка по имени Галина приехала на турбазу в рамках фототура вместе с друзьями, однако жить она должна была в другом месте. Пока компания Галины заселялась, она решила прогуляться по территории.

В темноте девушка не увидела обрыв — при этом ни ограждений, ни подсветки в этом месте не было. В результате Галина сорвалась с трехметровой высоты. Травмы также получили молодые люди, бросившиеся на помощь. Девушка скончалась по дороге в больницу, а на владельцев базы «Ирингай» завели уголовное дело об оказании опасных услуг.

Ранее сообщалось, что в Сулакском каньоне (Казбековский район Дагестана) во время речной прогулки катер столкнулся со скалой: по данным МЧС по Республике Дагестан, в результате ЧП один человек погиб, еще трое пострадали.