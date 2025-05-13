авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2 (16)

апрель-май

Russian Traveler №2(16) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю
Russian Traveler

№ 2 (16)

апрель-май

Russian Traveler №2(16) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Туристка сорвалась в обрыв на базе отдыха в Дагестане

Туристка сорвалась в обрыв на базе отдыха в Дагестане

От полученных травм девушка скончалась по дороге в больницу.

На базе отдыха «Ирингай» (Дагестан) туристка из Нижнего Новгорода упала в неогороженный обрыв. Девушка по имени Галина приехала на турбазу в рамках фототура вместе с друзьями, однако жить она должна была в другом месте. Пока компания Галины заселялась, она решила прогуляться по территории.

В темноте девушка не увидела обрыв — при этом ни ограждений, ни подсветки в этом месте не было. В результате Галина сорвалась с трехметровой высоты. Травмы также получили молодые люди, бросившиеся на помощь. Девушка скончалась по дороге в больницу, а на владельцев базы «Ирингай» завели уголовное дело об оказании опасных услуг.

Ранее сообщалось, что в Сулакском каньоне (Казбековский район Дагестана) во время речной прогулки катер столкнулся со скалой: по данным МЧС по Республике Дагестан, в результате ЧП один человек погиб, еще трое пострадали.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025