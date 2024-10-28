Туристка выпрыгнула в океан с 14-го этажа роскошного лайнера

Женщину искали почти сутки.

Гостья круиза Royal Caribbean бесследно исчезла в Атлантическом океане после того, как выпрыгнула с 14-го этажа лайнера, сообщает таблоид TMZ.

Трагедия случилась во вторник вечером около 21:40 по местному времени, когда круизное судно Allure of the Seas находилось примерно в 27 километрах от Нассау, столицы Багамских островов.

О самом инциденте пока известно немного, но представители сил обороны Багамских островов полагают, что 66-летняя женщина выпрыгнула за борт по своей воле.

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Женщину искали почти сутки, используя нескольких катеров, самолет и вертолет с авиабазы Майами. В среду днём поисково-спасательная операция была приостановлена.

Представители круиза Royal Caribbean отказались от дополнительных комментарий насчет происшествия. Сейчас женщина числится пропавшей без вести.

Корабль Allure of the Seas покинул порт Майами в понедельник – сотни гостей круиза отправились в путешествие в рамках поддержки фанатского сообщества певицы Тейлор Свифт.