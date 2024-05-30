Туристку из Волгограда задержали в аэропорту с 60 пледами

Женщина сообщила, что купила их в Дубае для своих друзей – владельцев ресторана.

Прибыв из Дубая и проходя через «зеленый» коридор в аэропорту, женщина из Волгограда привлекла внимание таможенников своим багажом – коробкой весом в 21 килограмм. Внутри нашли 60 пледов, которые, как заявила женщина, предназначались для использования в качестве украшения столов на летней террасе одного из ресторанов.

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Женщина объяснила, что приобрела их по просьбе своих друзей. Между тем, замаскированная под личные вещи посылка на самом деле является коммерческой партией, которую нужно декларировать.

Пассажирка утверждала, что была не осведомлена о необходимости декларировать такое значительное количество товаров при переходе границы. В таможне же подчеркивают, что лишь вещи для личных нужд могут пересекать границу без декларирования.



Все, что предназначено для дальнейшей продажи или коммерческого использования, требует оформления и оплаты соответствующих таможенных сборов.

В отношении женщины было инициировано административное производство за нарушение, предусмотренное частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, а именно за «несообщение или предоставление неверных сведений о товарах».



В качестве меры наказания за такое нарушение закон предусматривает наложение штрафа, размер которого может варьироваться от половины до двойной стоимости недекларированных товаров (при этом товары могут и конфисковать).