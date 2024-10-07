Туристов на испанских островах начнут штрафовать за пьянство

Гости отелей «все включено» в некоторых районах Майорки и Ибицы смогут заказать не более шести напитков в день.

На островах Испании начнут пристальнее следить за алкогольными пристрастиями туристов, сообщают британские издания BirminghamLive и The Mirror.

Так называемое правило «шести напитков» подразумевает, что гости отелей системы «всё включено» вынуждены будут ограничить употребление алкоголя до трёх напитков днём, а также заказывать не более трёх напитков вечером.

В туристическом секторе испанских островов считают, что такое правило поможет сократить пьяные дебоши среди туристов, которое приводят к общественным беспорядкам и вандализму. В то же время среди испанцев пьянство не так распространено, отмечает генеральный директор CW Real Estate Ibiza Кристиан Вольф.

«Хотя пьянство может быть обычной практикой во многих странах, люди в Испании не любят торопиться с выпивкой», – сказал Вольф.

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Сообщается, что правило затронет некоторые курорты Майорки (Магалуф, Плайя-де-Пальму и Эль-Ареналь) и город Сан-Антонио на Ибице. Подобные ограничения уже были введены в 2020 году, но до этого не распространялись на магазины спиртного. Теперь торговые точки, продающие алкоголь, должны будут закрываться с 9:30 вечера до 8 утра.

В случае нарушений общественного порядка туристам может быть назначен штраф в размере от 750 до 1500 евро (то есть от 78 тысяч до 167 тысяч рублей).

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В этом году Испания столкнулась с протестами местных жителей против массового туризма: волнения были заметны на популярных курортах Майорки, в Барселоне и Андалусии. После массовых демонстраций некоторые курортные городки опустели – спад туристического потока особенно отразился на пляжном курорте Магалуф.