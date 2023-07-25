Туристы в Австралии сделали селфи с собаками динго – и получили штрафы

К животным вообще-то запрещено приближаться (они могут напасть).

Австралийские власти заявили, что две туристки, сделавшие селфи с щенками динго в Квинсленде, были оштрафованы на 1500 долларов каждая за то, что приняли «чрезвычайно опасное решение» взаимодействовать с местными дикими собаками после недавних инцидентов с нападениями на людей.

Органы охраны дикой природы Квинсленда заявили, что туристкам, которые позировали для селфи с щенками динго, повезло, что матери детенышей не было поблизости.

На изображении, предоставленном департаментом, видно неназванную 29-летнюю женщину из Нового Южного Уэльса, которая лежит рядом со спящими щенками динго. Другая туристка, 25-летняя женщина из Квинсленда, появилась на селфи-видео, размещенном в социальных сетях. На видео она снялась с рычащим динго, «который явно пытался доминировать», заявил менеджер по соблюдению требований Департамента окружающей среды и науки Квинсленда Майк Девери.

Селфи с динго, за которое 23-летняя туристка получила штраф Фото: Queensland Gov. Department of Environment and Science

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«Это не игрушки. Динго – дикие животные и к ним нужно относиться соответственно. Женщинам повезло, что ситуация не обострилась», – Майк Девери.

В Департаменте окружающей среды и науки штата Квинсленд сообщили, что ранее 23-летняя женщина была госпитализирована с серьезными травмами рук и ног после того, как на нее напали динго во время пробежки на пляже острова Фрейзер.

По данным ведомства, вожака этой стаи динго позже усыпили. Он также покусал 6-летную девочку, сообщили в департаменте.

«Из его поведения также было ясно, что он привык к людям из-за того, что его кормили, либо из-за того, что люди взаимодействовали с ним для видео и селфи. Нашим приоритетом номер один является обеспечение безопасности людей и сохранение популяции динго, а тех, кто вопиющим образом игнорирует правила, может ожидать штраф или явка в суд», – заявил Девери.