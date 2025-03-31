Туристов в Испании пугают дорогими яйцами

В Европе продолжается рекордный рост цен на важный продукт.

Туристов, отправляющихся на каникулы в Испанию, напугали резким подорожанием стоимости завтрака из-за роста цен на яйца. Яйцо является основной составляющей практически любого завтрака в Европе (и не только там).

На фоне вспышки птичьего гриппа в США и снижения производства в животноводческой отрасли в Нидерландах в ходе борьбы с климатическими изменениями стоимость яиц в ЕС с начала года поднялась на 12%.

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По словам Бартоломе Сервера, президента ассоциации дистрибьюторов продуктов питания и напитков на Балеарских островах, стоимость одного яйца на Майорке, Ибице и Менорке может подняться до 1 евро (около 100 рублей) за штуку. Это связано в первую очередь с проблемами в поставках яиц на архипелаг из США, где сейчас наблюдается большой дефицит куриной продукции из-за неутихающего вируса H5N1. Сельскохозяйственные власти Америки предполагают, что стоимость яиц к концу года может увеличиться на 41%, что также повлияет на цены в странах-импортерах. В том числе и на испанских островах.

Впрочем, пока ситуация в Испании не настолько драматичная. По словам наблюдателей, дюжина яиц в испанских супермаркетах обходится покупателям где-то в 3 евро (чуть меньше 300 рублей), но цифры ожидаемо продолжают расти вверх. Помимо прочего, сейчас в странах Европы готовятся к празднованию Пасхи, где яйца тоже являются ключевой составляющей праздничного стола. В этом году католическую Пасху в Испании отмечают 20 апреля. Упадет ли стоимость после праздника, и как это отразится на туристах, любящих вкусно позавтракать яйцом пашот, пока предсказать трудно.