Туристов в Таиланде предупредили о невыносимой жаре и влажности

Столбик термометра в ближайшие дни может подняться до 40°C.

Россиянам, отдыхающим в Таиланде, стоит быть предельно осторожными в ближайшие недели. В Метеорологическом департаменте Таиланда предупредили, что из-за сильной жары и прогнозируемых осадков, погода на популярном курорте будет напоминать парную баню.

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Туристов призвали соблюдать меры предосторожности и беречь своё здоровье: проходить процесс акклиматизации постепенно, не проводить слишком много времени на солнце и сократить количество активностей в первые дни отдыха. В противном случае беспечность может стоить отдыхающим жизни.

На самом популярном курорте страны Пхукете в следующие две недели температура поднимется до 31-33°C. Это не критические показатели, но из-за «небольших дождей» и «дымки» ощущать себя гости Таиланда могут не самым лучшим образом. Метеорологи напоминают, что длительно находится на открытом воздухе в этот период не стоит. Температура воды на курорте будет достигать +30°C.

На юге страны, куда часто отправляются наши туристы – в Краби, Транге или Сатуне — температурные колебания будут ещё заметнее, скачки от 24°C до 36°C всего за несколько дней. Несмотря на желание россиян провести праздничные весенние деньки на пляжных курортах, важно учитывать эти погодные особенности и заботиться о своем самочувствии.