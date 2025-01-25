Туристу грозит до 20 лет тюрьмы за ввоз в Россию таблеток от кашля

В составе препарата нашли вещество, запрещенное к перемещению через границу.

Таможенники в Домодедово конфисковали у россиянина, прилетевшего на рейсе из Каира, таблетки с содержанием наркотического вещества «декстрометорфана». По словам 41-летнего москвича, препарат он приобрел в США по рекомендации врача для лечения кашля – в штатах это лекарство продаётся без рецепта. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Историей инцидента поделился с «Известиями» источник в правоохранительных органах.

Мужчина был задержан в Домодедово во время досмотра сотрудниками таможни, которым привезенные таблетки показались подозрительными. В составе лекарства обнаружили «декстрометорфан» – это заменитель наркотического анальгетика кодеина, некоторые производители добавляют вещество в препараты против кашля. Кодеин и декстрометорфан обладают опиатным эффектом и могут развивать у принимающих наркотическую зависимость, несмотря на болеутоляющие свойства. В аптеках России продажа лекарств с этими веществами в составе разрешена только по рецепту, но из-за уголовного преследования врачи выдают подобные справки неохотно. В некоторых других странах лекарство можно свободно купить в аптеке, оно не считается сильнодействующим.

По словам москвича, именно это с ним и произошло. Мужчина пояснил правоохранителям, что какое-то время проживал в Америке, где заболел и обратился к врачу. Доктор предположительно выписал мужчине лекарство, но подтвердить это россиянин не смог, потому что препарат не является рецептурным, а заключение от врача он, по-видимому, не сохранил.

Теперь мужчине грозит уголовное наказание за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (ст. 229.1 УК РФ) – даже несмотря на то, что москвич вез лекарство для личного пользования. Наказание за контрабанду наркотических средств по первой части предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет и штрафом до 1 млн рублей.

Ситуацию осложняет то, что из-за веса ввезенных таблеток (113 г), контрабанда считается уже крупной партией, а значит преступление может попасть по третью часть статьи, предполагает юрист, с которым проконсультировались коллеги из «Известий». В таком случае, преступление может быть квалифицировано как тяжкое – в худшем случае это предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

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Фото: Ksenia Yakovleva / Unsplash

Сейчас в отношении россиянина проводится проверка. По данным источника из правоохранительных органов, следствие усматривает в действиях пассажира признаки уголовного преступления. Есть надежда, что следов преступления в действиях мужчины в итоге не найдут – тогда путешественник получит лишь административное наказание и штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

Юристы и фармацевты напоминают, что россиянам, ввозящим в Россию таблетки из-за границы, следует быть очень внимательными. Приложения, по которому можно быстро проверить разрешен ли препарат к ввозу на родину, не существует – а список запрещенных веществ в составе лекарств разных марок очень объемен. Без медицинского образования разобраться в перечне сложно, поэтому эксперты рекомендуют при перевозке препаратов для личного пользования иметь при себе рецепт или назначение врача на русском языке или с нотариально заверенным переводом — там должно быть указано количество лекарства. Более простой альтернативой станет выбрасывать всё по возвращении на родину.