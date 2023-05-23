Туристы и жители Москвы могут поездить по городу на культовом автомобиле

Взять покататься можно две новых модели Ford Mustang GT. Mustang – один из самых известных автомобилей в истории кино.

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Ford Mustang GT можно увидеть в самых разных картинах – от «Детектива Буллита» (1968) до «Я легенда» с Уилом Смитом (2007) и «Джона Уика» с Киану Ривзвом (2008). Для аренды в столичном каршеринге «Яндекс Драйв» стали доступны два мустанга: красный в стиле «купе» и синий кабриолет со складной крышей. Все автомобили на заднем приводе, с автоматической коробкой передач, 8-цилиндровым мотором объемом 5,0 и мощностью в 450 л. с. Час поездки на Ford Mustang обойдется в 4620 рублей. Два новых автомобиля пополнили семейство мустангов в сервисе – там уже представлены легендарные маслкары 1965 и 1969 годов выпуска в этом же цвете.

