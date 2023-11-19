Туристы нашли на пляже загадочное оранжевое существо

Пользователи соцсетей так и не поняли, что это за животное.

Двое туристов нашли в Шотландии странное оранжевое существо, выброшенное на пляж из моря. Об этом сообщает портал Metro.

36-летний Грегг Дженкинсон вместе с сыном Тайлером отдыхали в деревне Кейс (область Кейтнесс) и гуляли по местным пляжам. В какой-то момент они наткнулись на оранжевое существо со щупальцами, напоминающее осьминога.

Подойдя ближе, Джекинсоны увидели, что перед ними неизвестная рыба почти метр длиной. Она была ярко-оранжевого цвета и без головы, по которым можно было бы ее идентифицировать. Турист сфотографировал рыбу и выложил в соцети с вопросом, что это за существо и как оно называется.

Снимок странной шотландской рыбы быстро разлетелся по сети. Пользователи так и не смогли понять, что это было, и заявили, что никогда не видели ничего подобного. Некоторые сравнили рыбу с «чужим» — внеземным существом из научно-фантастических фильмов, карпом, золотой рыбкой или зародышем кита.

«Опознать» морское животное не смогли даже исследователи, изучающие выброшенных на берег китообразных. При этом они предположили, что оно относится к отряду китообразных. Сам Дженкинсон посчитал, что существо выбросило на берег во время шторма, который обрушился на Шотландию в конце октября.

Реклама