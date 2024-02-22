Туристы неделю блуждали по австралийскому нацпарку из-за сбоя в Google Maps

Рейнджеры говорят, что им очень повезло отыскать нужную дорогу и найти помощь.

Два немецких туриста чудом остались живы после того, как Google Maps по ошибке направил их в отдаленный национальный парк Квинсленда. Филипп Майер и Марсель Шене ехали из Кэрнса в Бамагу на севере Квинсленда в начале февраля во время своего путешествия в Австралию.

Карты Google посоветовали путешественникам следовать по старой грунтовой дороге через национальный парк Ояла Тумотанг. Но после почти 60 километров езды по грунтовке туристы столкнулись с проблемой: их полноприводный Nissan Navara увяз в грязи.

«Там, где мы застряли, казалось, было очень сухо. Но хотя поверхность была сухой, под ней было очень влажно и грязно. Выбраться оттуда практически невозможно», – Филипп Майер.

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Поскольку в месте, куда их завел навигатор, не было связи и интернета, мужчинам пришлось придумывать, что делать дальше. Туристы решили пойти пешком. Сначала они направились к реке Арчер, поскольку думали, что неподалеку от нее они смогут найти помощь.

Мужчины попытались пересечь реку по упавшему дереву, но вскоре поняли, что оно слишком раздулось из-за недавних проливных дождей. Шене рассказал, что им пришлось спать под деревьями как под навесом, но он все равно не слишком защищал от непогоды.

В итоге туристы со своими 12-килограммовыми рюкзаками повернули назад, чтобы дойти до соседнего Коэна. На это ушло несколько дней: они могли передвигаться от восхода солнца до полудня, когда палящая жара достигала своего пика. Затем они выжидали четыре часа, и когда жара спадала, продолжали свой путь.

Филипп Майер и Марсель Шене Фото: Queensland DES

Через неделю после того, как они застряли в грязи, туристы прибыли в Коэн и рассказали администрации о случившемся. Рейнджер Службы парков и дикой природы Квинсленда Роджер Джеймс сказал, что им повезло, что они живы и здоровы. Рейнджеры и местный механик вернули туристам их машину.

Джеймс рассказал, что это не первый случай, когда Google Maps уводит людей с маршрута в национальные парки.

«Люди не должны доверять Google Maps, когда путешествуют по отдаленным районам Квинсленда, им необходимо следовать указателям, использовать официальные карты или другие навигационные устройства», – сказал он.