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Туристы обнаружили в гостиничном номере 250 летучих мышей

Фото: Ed Wight

Животные залетели в открытое окно и решили вздремнуть в номере.

Пара туристов, остановившихся в отеле в городе Пльзень, утром обнаружила 256 летучих мышей, которые залетели в номер через открытое окно. На фотографиях видно, как работник по спасению животных Радек Земен пытается отловить рукокрылых с помощью сачка.

Мужчина и женщина остановились в трехзвездочном отеле Art Nouveau Sloven в городе Пльзень, когда решили оставить окно своей спальни открытым перед сном. Они также оставили дверь спальни, ведущую в коридор, слегка приоткрытой. Но когда они проснулись, то обнаружили 256 летучих мышей, дремлющих на стенах, потолке и шторах. Еще 11 особей были найдены мертвыми.

«256 живых и 11 мертвых летучих мышей были обнаружены в комнате № 212, где безответственные гости, а затем и горничная оставили окно открытым. Дверь в зал также осталась открытой, поэтому в пространстве между стеной и потолком возле мебели пряталось еще около 50 летучих мышей. Администратор показал нам брошюру на трех международных языках, в которой говорилось, что гостям не следует оставлять окна открытыми, поскольку существует риск нашествия летучих мышей», – Карел Маконь, представитель Центра спасения животных.

Маконь добавил, что пока стоит теплая погода, стоит ожидать незваного визита летучих мышей. Он объяснил, что, как только станет заметно холоднее, летучие мыши переместятся в другие места.

Уже несколько лет чешские власти предупреждают местных жителей о «нашествиях летучих мышей» в августе и сентябре. Город Пльзень находится в центре миграционных маршрутов летучих мышей, что делает его естественным местом остановки.

Фото: Ed Wight
Фото: Ed Wight

Радек Земен отлавливает летучих мышей сачком

По данным Чешского союза охраны природы, в прошлом году в период с августа по сентябрь спасательные станции обнаружили в квартирах и гостиничных номерах в общей сложности 1306 летучих мышей.

В одном отеле курортного города Карловы Вары в прошлом году 400 летучих мышей залетели в номер через открытую форточку, но затем не смогли выбраться. Почти половина животных погибла.

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