Туристы в Европе меняют свои планы из-за аномальной жары

Эта часть света изнывает из-за высоких температур.

Этим летом температурные рекорды были побиты во Франции, Испании, Италии, Греции, Германии. В Италии в провинциях Бари и Катания температура достигла +50°C. По прогнозам Европейского космического агентства, в июле в Средиземноморье должен быть побит общеевропейский температурный рекорд, который был установлен в августе 2021 года на Сицилии (+48,8 °C).

Поэтому туристы меняют свои маршруты, и ищут места, где прохладнее. Из-за погодных новостей европейские туроператоры столкнулись с аннуляциями туров по причине аномальной жары в пункте пребывания. Доля таких отмен уже оценивается в 4-5%, сообщает АТОР.

По данным итальянских СМИ, доля отмен бронирований только в отелях Рима из-за аномальной жары в июле достигла 20%. Министерство окружающей среды Италии в своем прогнозе сообщило, что иностранные туристы в будущем будут больше путешествовать весной и осенью, что приведет к недозагрузке итальянских курортов летом.

По оценкам Европейской туристической комиссии (ETC), жара в Европе приведет к пересмотру ценовой политики отельеров и туроператоров. Как минимум, цены в августе, который традиционно считается «высоким сезоном», не будут существенно отличаться от тех, что обычно предлагаются в первой половине лета.

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Как полагают в ЕТС, уже в летнем сезоне-2024 часть отелей на курортах Европы откроется раньше привычных сроков. Например, британские туроператоры заявили, что запустят летние программы на греческие острова Родос и Крит в следующем году в конце марта, потому что в апреле «уже солнечно, но еще не надо включать кондиционер».

По данным Службы изменения климата Copernicus Европейского союза, прошлый месяц был самым жарким июнем на планете за всю историю наблюдений, что сопровождалось рекордно высокими температурами океана и рекордно низким уровнем антарктического льда.

Беспрецедентная жара сохранилась и в этом месяце. Согласно предварительным данным Всемирной метеорологической организации, первая неделя июля была самой жаркой за всю историю наблюдений.