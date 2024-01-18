Туристы встретили у берегов Таиланда редчайшего кита-альбиноса

Ранее рядом с побережьем страны не замечали таких животных.

У берегов Таиланда туристы, которые отправились на морскую прогулку, увидели редчайшего кита-альбиноса. Участники прогулки заметили в воде двух китов — и так редких полосатиков Омуры, один из которых оказался еще и альбиносом. Киты поплавали возле лодки, после чего особь со стандартным окрасом на короткое время показалась из воды.

Затем морские млекопитающие ушли на глубину. Отдыхающие сумели снять на видео необычную встречу, которая произошла примерно в девяти километрах от острова Кох Хей. Это первый полосатик Омуры с альбинизмом, замеченный у берегов Таиланда.

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Полосатиков Омуры в дикой природе международная группа океанологов впервые встретила и сфотографировала лишь в 2015 году. Ученые проследили за поведением этих китов, а также деталями их жизни. Ранее полосатики Омуры были известны науке лишь по костям черепа и фрагментам ДНК. Эти морские млекопитающие относятся к усатым китам из семейства полосатиковых, а обитают они в удаленных от суши морских локациях. При этом полосатиков Омуры сложно заметить издалека из-за их сравнительно небольшой длины — около 10-11 метров (для сравнения, горбатые киты достигают в длину 18 метров). Кроме того, полосатики Омуры не пускают фонтаны.

Ранее сообщалось, что редчайший белый кит был обнаружен мертвым на австралийском побережье.