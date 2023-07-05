Туры за границу сильно подорожали. Что случилось?

Стоимость путевок за рубеж за неделю выросла на 6-7%.

Зарубежные туры за неделю подорожали в России на 6-7% на фоне резкого падения курса рубля — об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Эксперт отметил, что колебания курсов валют отразились на стоимости путевок по всем зарубежным направлениям, причем самый чувствительный удар пришелся по массовому бюджетному сегменту — Турции и Египту.

Мурадян напомнил, что за последние семь дней курсы доллара и евро к рублю пошли в рост: они приблизились к отметкам в 90 и 100 рублей соответственно. Вице-президент АТОР подчеркнул, что туры могли бы подорожать еще больше — но туроператоры снизили их номинальную стоимость в валюте.

Реклама

«Сейчас усилия туроператоров, к сожалению, нивелировались», — заключил Мурадян.

Ранее в АТОР сообщили, что Кубань, Абхазия и Крым стали самыми популярными регионами у российских туристов в июле 2023 года.