Тысяча капибар захватила город в Аргентине

Власти собираются начать стерилизовать животных.

Тысяча капибар захватила город Нордельта в Аргентине и замучила его жителей. Об этом сообщает The New York Times.

Город Нордельта находится в болотистой местности — типичной среде обитания капибар. Количество особей сильно выросло во время пандемии, когда улицы городка опустели из-за самоизоляции. Теперь животные селятся в садах и огородах, разграбляя их, выбегают на дороги и провоцируют ДТП. Также люди видят опасность в размерах животных: они могут весить около 60 килограммов и нападать на детей и животных. Некоторые даже боятся выпускать детей и собак на задний двор.

В правительстве Аргентины с проблемой решили бороться с помощью стерилизации капибар. Они предложили использовать препарат, под действием которого зверьки несколько месяцев не смогут размножаться. Большинство жителей одобрили план, однако нашлись и противники стерилизации, которые предложили вместо этого просто построить рядом с городом заповедник и переселить животных туда.

Активистка Вероника Эспозито пояснила журналистам, что переживать за огороды глупо — растения можно вырастить заново. Кроме того, капибары никогда не нападали на собак и тем более детей. Зоозащитница отметила, что считает животных слишком милыми, чтобы сокращать их популяцию.

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