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Тысячи туристов заперты в горах на севере Италии. Единственную дорогу завалило

Фото: Wallpaper Flare

О пострадавших пока не сообщается.

Более шести тысяч туристов и местных жителей оказались заблокированными в регионе Валле-д'Аоста на севере Италии из-за сильного снегопада и схода лавины.

После схода лавины перерезана автотрасса, перекрыт автомобильный тоннель, ведущие в регион. В некоторых муниципалитетах региона закрыты школы, однако энергоснабжение не прервано и продовольственных запасов достаточно.

Повышенный уровень погодной опасности из-за обильных снегопадов объявлен в других регионах на севере Италии – в частности в Пьемонте и Эмилии-Романье. В то же время на побережье Лигурийского моря отмечены штормовые ветра до 50 м/с и волны до пяти метров.

Сложная погодная ситуация складывается и в ряде других регионов Италии – в Умбрии, Лацио, Абруццо, Кампанье, Молизе, Базиликате, Апулии, Калабрии и на острове Сицилия.

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