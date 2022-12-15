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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

Тюлень дал каякеру пощечину осьминогом

Фото: Taiyo 'T' Masuda / YouTube

Занимаясь каякингом, молодой новозеландец оказался в гуще смертельной схватки между тюленем и осьминогом.

Любители активного отдыха на воде плавали на каяках у побережья Кайкоуры в Новой Зеландии. Одновременно они тестировали новую модель камеры GoPro, что позволило запечатлеть удивительную сцену: тюлень, внезапно появившийся из воды, ударил одного из спортсменов по лицу осьминогом.

По словам друзей мужчины, после первой атаки тюлень снова погрузился в воду, чтобы вынырнуть и швырнуть осьминога с новой силой. 

В рацион тюленей, помимо рыбы, входят и моллюски. Охотясь на крупных осьминогов, тюлени захватывают их и с силой бросают в воду – оглушенное животное легче победить.

По словам новозеландских каякеров, в этом случае победа тоже досталась ластоногому, хотя осьминог, очевидно, сражался не менее упорно. 

Анастасия Баринова

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