Тюлень дал каякеру пощечину осьминогом

Занимаясь каякингом, молодой новозеландец оказался в гуще смертельной схватки между тюленем и осьминогом.

Любители активного отдыха на воде плавали на каяках у побережья Кайкоуры в Новой Зеландии. Одновременно они тестировали новую модель камеры GoPro, что позволило запечатлеть удивительную сцену: тюлень, внезапно появившийся из воды, ударил одного из спортсменов по лицу осьминогом.

По словам друзей мужчины, после первой атаки тюлень снова погрузился в воду, чтобы вынырнуть и швырнуть осьминога с новой силой.

В рацион тюленей, помимо рыбы, входят и моллюски. Охотясь на крупных осьминогов, тюлени захватывают их и с силой бросают в воду – оглушенное животное легче победить.

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По словам новозеландских каякеров, в этом случае победа тоже досталась ластоногому, хотя осьминог, очевидно, сражался не менее упорно.

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Анастасия Баринова