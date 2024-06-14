Тюленя-монаха сослали на необитаемый остров за хулиганство

Животное несколько раз нападало на дайверов.

Тюленя-монаха с Гавайев сослали на необитаемый остров за хулиганство. Пятилетний тюлень RL72 отправится на остров Ляйсан, где обитает более 200 особей его вида. Решение приняли после серии инцидентов с дайверами, включая укус за голову и попытку «оседлать» аквалангиста.

Несмотря на меры предосторожности, тюлень продолжал преследовать дайверов и кусать их за снаряжение. Было решено, что RL72 представляет опасность для людей и может стать причиной травм и даже гибели дайверов. Специалисты считают, что в новом месте, удаленном от людей и с большим количеством других тюленей, он сможет вернуться к нормальному поведению.

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