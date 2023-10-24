У берегов Дюнкерка нашли затопленный британский корабль

Ученые пытаются идентифицировать необнаруженные затонувшие корабли среди 305 затонувших судов.

Прошло более 80 лет с тех пор, как британский эсминец HMS Keith затонул во время операции, которую Уинстон Черчилль назвал «чудом избавления». Это стометровое судно было среди тысячи военных, торговых, рыболовных и гражданских кораблей, которые помогли спасти 338 226 солдат союзников с пляжей Дюнкерка в 1940 году.

HMS Keith только что вернулся к французскому побережью, эвакуировав 992 солдата в Дувр, когда был разбомблен немецким самолетом и затонул на дне пролива Ла-Манш.

Теперь, почти девять десятилетий спустя, военный корабль времен Второй мировой войны был снова замечен. Ученые использовали гидролокатор для создания 3D-модели судна, покоящегося на морском дне.

Целью проекта, в котором приняли участие английские и французские организации, был поиск затерянных затонувших кораблей, связанных с операцией «Динамо» (её отобразил Кристофер Нолан в фильме «Дюнкерк» 2017 года). Операция повлекла потерю 305 судов и более 30 тысяч военнослужащих.

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В ходе исследования ученым удалось обнаружить и изучить в общей сложности 27 затонувших кораблей. Из них местоположение 12 из них не было ясно до исследования, а четыре были либо разрушены, либо засыпаны песком, поэтому их не удалось найти.

Эксперты полагают, что они также потенциально могли обнаружить еще три ранее неизвестных судна, связанных с эвакуацией в Дюнкерке.

«Очень волнительно видеть новые детали тридцати кораблекрушений, связанных с операцией "Динамо", впервые после событий в Дюнкерке во время Второй мировой войны. Результаты дают нам поразительное представление о нашем общем наследии, которое все еще находится под водами Дюнкерка», – Дункан Уилсон, исполнительный директор Исторической Англии.

Основным инструментом, который использовали ученые, был многолучевой эхолот, установленный под корпусом исследовательского корабля «Андре Мальро». Уровень детализации настолько велик, что ученые затем могут сопоставить особенности и размеры судов с историческими фотографиями. Например, шлюпбалки, на которых когда-то висели спасательные шлюпки, помогли подтвердить, что судно «Нормания» было затоплено в результате воздушной атаки 30 мая 1940 года.

По словам исследователей, многие из затонувших кораблей находятся в довольно хорошем состоянии, но по сравнению с предыдущими исследованиями становится ясно, что за последнее десятилетие корпус HMS Keith значительно разрушился.

Операция «Динамо» стала необходимостью после того, как войска союзников были окружены нацистскими войсками, которые оккупировали Францию. Более тысячи кораблей под британскими, французскими, бельгийскими, голландскими, польскими, датскими, норвежскими и шведскими флагами участвовали в эвакуации в течение девяти дней и ночей.