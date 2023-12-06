У берегов Италии найден пропавший истребитель времен Второй мировой войны

Он затонул в Адриатическом море.

25 августа 1943 года американский летчик Уоррен Сингер пропал во время полета на своем истребителе P-38 Lightning. Это произошло во время атаки на аэродромы Италии.

Целью миссии было ослабить воздушную реакцию Италии на высадку союзных войск. Операция, в ходе которой было уничтожено до 65 самолетов противника, была признана успешной. Однако Сингер так и не достиг своей цели. В последний раз истребитель видели летящим недалеко от города Манфредония, располагающегося на берегу одноименного залива.

Спустя 80 лет дайверы нашли обломки самолета на глубине 12 метров в заливе Манфредония. По словам доктора Фабио Бишотти, возглавляющего группу подводных исследований Итальянской военно-морской лиги, никаких останков обнаружено не было. Бишотти считает, что Зингер мог выбраться из самолета, но в конечном итоге утонул.

Самолет был опознан благодаря уникальной конструкции по двухбалочной схеме. Бишотти также удалось сузить круг поисков до самолета Сингера, поскольку записи показывают, что P-38 Сигнера был единственным, потерянным в море в этом конкретном регионе.

Из-за необычной конструкции летчики Люфтваффе называли этот самолёт «дьявол с раздвоенным хвостом» (der Gabelschwanz-Teufel), а японцы окрестили его «два самолёта, один пилот».

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Самолет Зингера был найден на глубине 12 метров Фото: Pen News

Уоррен Сингер был 22-летним студентом второго курса Университета Иллинойса на момент крушения истребителя. Вдовой осталась его жена Маргарет, на которой он женился за пять месяцев до этого. Позже, в январе 1944 года, Маргарет родила дочь Пегги. Через год и один день Сингер был объявлен мертвым.

В публикации «Удары молнии» Национальной ассоциации P-38 историк Стив Блейк рассказал об обстоятельствах исчезновения Сингера. Он отметил, что в тот день из Туниса вылетело 166 самолетов. Они легко пересекли итальянский полуостров, затем проследовали вдоль побережья к северу от Манфредонии, а затем перебрались в Фоджу. Среди взлетевших самолетов 137 смогли достичь цели. Остальные вернулись из-за различных механических проблем. Лишь один P-38, самолет Сингера, в конечном итоге исчез.

Хотя на момент смерти Сингера и США, и Италия находились в состоянии войны, доктор Бишотти объясняет, что для него было честью найти и идентифицировать самолет летчика. Был ли он другом или врагом, не имеет значения, потому что в конечном итоге он был человеком, отмечает учёный.