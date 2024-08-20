У берегов Италии ищут пассажиров затонувшей суперъяхты

Среди пропавших без вести — председатель инвестиционного банка Morgan Stanley Джонатан Блумер с женой и британский магнат Майк Линч.

У берегов Италии продолжаются поиски шести пропавших пассажиров затонувшей яхты Bayesian, сообщили спасательные службы Сицилии.

Трагедия произошла ранним утром 19 августа. На борту в тот момент находилось 12 пассажиров и 10 членов экипажа.

56-метровое судно стояло на якоре рядом с Портичелло, в районе Палермо, Сицилия, когда её настиг водяной смерч – воронкообразный вихрь из воздуха и воды, схожий с обычным торнадо, который проносится над водной гладью. Шторм обрушился именно на то место, где стояла яхта. Примерно около 4 часов утра она пошла к одну.

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«Они оказались не в том месте и не в то время», — рассказал Сальво Кочина из Агентства гражданской обороны Сицилии новостному агентству ABC News. Спасатель отметил, что другое судно поблизости, Sir Robert Baden Powell, не так пострадало – члены его экипажа даже смогли оказать помощь пассажирам других яхт..

Из 22 людей на борту Bayesian 15-ти удалось спастись сразу после кораблекрушения на надувной спасательной шлюпке. Среди спасшихся – годовалая девочка и Анжела Бакарес, жена британского предпринимателя Майк Линча, которому принадлежит яхта. Сам Линч и его 18-летняя дочь числятся пропавшими без вести.

Позже спасатели извлекли тело повара Рикардо Томаса, но не смогли продвинуться дальше на глубину 50 метров, где покоится корпус затонувшего судна, из-за завалов мебели. Предполагается, что остальные пассажиры могут оставаться под завалами на дне. Помимо Линча и его дочери, пропавшими без вести также числятся председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер с женой и адвокат Линча Крис Морвилло (тоже с супругой).

Из спасенных пассажиров восемь были госпитализированы, а остальных доставили в отель. Поиски на месте кораблекрушения продолжаются.