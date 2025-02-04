У берегов Калифорнии заметили гигантскую стаю дельфинов

Морские млекопитающие уходили далеко за линию горизонта.

У побережья Калифорнии, в акватории залива Кармел, заметили огромную стаю серых дельфинов. Обычные размеры таких групп составляют от 10 до 30 особей, иногда встречаются и более крупные скопления. Однако на этот раз численность дельфинов превысила отметку в 1,5 тысячи, а протяженность стаи охватывала несколько километров.

Эван Бродски, капитан судна, который обнаружил дельфинов, рассказал, что изначально ему показалось, что перед ним находится всего несколько сотен животных. Истинные масштабы стаи стали очевидными только после того, как он использовал дрон с камерой для съемки с воздуха.

«Дельфины уходили далеко за линию горизонта. Создавалось впечатление, что их невозможно пересчитать», — рассказал он.

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Морская исследовательница Коллин Толти, также наблюдавшая за этим явлением, отметила присутствие в группе как взрослых, так и молодых дельфинов. По ее мнению, столь большое количество животных могло появиться вследствие слияния нескольких меньших стай.

Ранее сообщалось, что дельфины, обитающие в Мексиканском заливе, пристрастились к креветкам и рыбе, отравленными наркотиком фентанилом.