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У берегов Лос-Анджелеса нашли кладбище китов

У берегов Лос-Анджелеса нашли кладбище китов

Там покоятся остатки почти сотни морских гигантов.

У побережья Лос-Анджелеса нашли огромное кладбище китов. Скопление китовых останков заметили в бассейнах Сан-Педро и Санто-Моника, пишет дзен-канал «Круглая Земля».

Всего в мире известно более 50 таких кладбищ. В этот раз в водах Тихого океана нашли свыше 100 скелетов в рамках семи «захоронений», расположенных на глубоких и темных участках. Остатки животных залегли на дне океана и превратились в своеобразные «оазисы жизни» для других морских обитателей. 

Исследователи предполагают, что количество китовых кладбищ может быть в пять раз больше. Они изучают возможные причины накопления останков конкретно в этом месте: возможно, они собирались постепенно, но отсутствие кислорода в этих местах затормозило процессы разложения.

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