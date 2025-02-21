У берегов Лос-Анджелеса нашли кладбище китов

Там покоятся остатки почти сотни морских гигантов.

У побережья Лос-Анджелеса нашли огромное кладбище китов. Скопление китовых останков заметили в бассейнах Сан-Педро и Санто-Моника, пишет дзен-канал «Круглая Земля».

Всего в мире известно более 50 таких кладбищ. В этот раз в водах Тихого океана нашли свыше 100 скелетов в рамках семи «захоронений», расположенных на глубоких и темных участках. Остатки животных залегли на дне океана и превратились в своеобразные «оазисы жизни» для других морских обитателей.

Исследователи предполагают, что количество китовых кладбищ может быть в пять раз больше. Они изучают возможные причины накопления останков конкретно в этом месте: возможно, они собирались постепенно, но отсутствие кислорода в этих местах затормозило процессы разложения.

Реклама