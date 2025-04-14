У берегов Мальты замечено громадное прозрачное существо

Это многометровая сифонофора.

У берегов Мальты заметили гигантскую сифонофору (Praya dubia) – кажется, её можно назвать самым крупным в мире существом. Об этом пишет сайт Lovin Malta.

Сифонофору увидел морской биолог Алан Дейдан. По его словам, хищник находился примерно на 25-метровой глубине. Точные размеры животного неизвестны, но некоторые представители этого вида могут «вырасти» до 50 метров в длину (самый крупный экземпляр, зарегистрированный учёными, достигал 47 метров). Сифонофоры при таком раскладе превосходят по размерам синего кита и уступают только морским червям Lineus longissimus, длина которых достигает 60 метров.

Для охоты они используют яд, опасный и для других животных, и для людей

Колониф сифонофоры Фото: @alan.deidun

Что это за существо? Сифонофоры – это животные из отряда стрекающих, ка и медузы. Часто сифонофоры формируют колонии с общим телом, которое называется ценосарк. Каждый ценосарк содержит десятки, сотни и даже тысячи отдельных существ, именуемых зооидами. Это многоклеточные единицы, которые развиваются из одного оплодотворенного яйца и объединяются, чтобы создать функциональные колонии, способные к перевариванию пищи и воспроизводству. Большинство колоний представляет собой тонкие прозрачные поплавки, живущие в толще или у поверхности воды. Колонии сифонофор могут достигать нескольких метров в длину, но эта колония оказалась неожиданно громадной.

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Praya dubia привлекает добычу ярким синим биолюминесцентным свечением. Колония замирает на месте и распускает завесу щупалец, покрытых нематоцистами, выделяющими мощный токсин, который способен парализовать или убить жертву при касании. Питается хищник желатиноподобными морскими организмами, мелкими ракообразными и мальками.

Некоторые особи сифонофор впрыскивают яд, после чего другие поглощают и переваривают добычу, распространяя по всей колонии питательные вещества.

Колония сифонофоры, архивное фото Фото: Papahānaumokuākea Marine National Monument / flickr.com