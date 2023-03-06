У берегов Японии нашли обломки подводной лодки, которая потопила рекородное количество судов

Японские исследователи обнаружили обломки USS Albacore, команда этой подводной лодки действовала наиболее успешно в годы войны.

USS Albacore была спущен на воду в феврале 1942 года и затонул в ноябре 1944 года. Несмотря на свою недолгую службу, это была одна из самых успешных американских подводных лодок Второй мировой войны.

Считается, что подводная лодка затонула 7 ноября 1944 года, и все 85 члена экипажа на борту погибли.

Обломки были обнаружены на глубине около 250 метров, примерно в восьми километрах к востоку от города Хакодате на острове Хоккайдо. Вентиляционные отверстия в верхней части надстройки – одна из отличительных особенностей, которая позволила ВМС США точно идентифицировать обломки корабля как USS Albacore.

Согласно записям ВМС США, на счету USS Albacore было 10 подтвержденных потоплений вражеских судов и три неподтвержденных потопления. Шесть из 10 подтвержденных затоплений были боевыми кораблями. Подводная лодка была награждена девятью боевыми звездами и четырьмя наградами Президента за выдающийся героизм.

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На этом многолучевом сонарном изображении показаны обломки подводной лодки Фото: Deep Sea Engineering

Самым известным подвигом USS Albacore было потопление в июне 1944 года торпедой авианосца «Тайхо» – в то время самой нового и крупнейшего из японских авианосцев. Сражение произошло недалеко от Сайпана на Северных Марианских островах, которые тогда были оккупированы японцами, а сейчас принадлежат США.

Согласно заявлению Командования военно-морской истории и наследия США, из-за сильных течений, зарослей моря и плохой видимости на этом месте было сложно полностью задокументировать место крушения. Но несколько характерных модификаций, в том числе радарная антенна и ряд вентиляционных отверстий на надстройке, позволили исследователям подтвердить, что это обломки USS Albacore.

Представитель ВМС США отметил, что потеря 85 членов экипажа означает, что затонувший корабль является военным захоронением и находится под защитой законов США. С момента обнаружения подводной лодки базирующаяся в Перл-Харборе группа «Вечный патруль» смогла найти и уведомить родственников 76 из 85 членов экипажа на борту USS Albacore.