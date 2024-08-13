У «главных суетологов» Московского зоопарка родился детёныш

В стае кустарниковых собак родился малыш. Его назвали Бубльгум.

В Московском зоопарке родился щенок кустарниковой собаки. Это мальчик, его назвали Бубльгумом, рассказали в зоопарке.

Детеныш пары «главных суетологов» чувствует себя хорошо, его уже можно увидеть в вольере. Малыш питается материнским молоком и постепенно выходит на прогулки по вольеру.

Кто такие кустарниковые собаки? Кустарниковая собака (Speothos venaticus) — хищное млекопитающее семейства псовых, единственный современный вид рода Speothos. В дикой природе эти необычные звери (напоминающие выдру, тасманийского дьявола и коротколапого медвежонка одновременно) обитают в лесах и влажных саваннах Южной и Центральной Америки. Питаются в основном грызунами. Животные относятся к редким видам, занесены в международную Красную книгу как уязвимый вид.

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В Московском зоопарке кустарниковые собаки живут с 2017 года. Сначала из новосибирского зоопарка привезли молодого самца Вицли-Пуцли, а год спустя к нему присоединилась молодая самка Фрея. В 2019 году у пары появились первые детеныши. Сейчас в стае уже 23 собаки.

Кустарниковые собаки – стайные животные, они все время общаются, перекликаются и все делают вместе. Неудивительно, что сотрудники называют их «главными суетологами» зоопарка – в вольере всегда стоит шум и гам. Собаки плавают, прыгают на головы друг друга, проводят переобустройство вольера.

В зоопарке можно полюбоваться, как звери стройной колонной ходят по периметру вольера друг за другом в почти гипнотических для наблюдателя прогулках. Так они контролируют территорию!

«Вицли-Пуцли и Фрея оказались замечательными родителями. Мама не отходила от своих детей, кормила их и вылизывала. Папа приносил ей еду, а когда малыши стали переходить на взрослую пищу, начал кормить и их. С 2019 года пара регулярно приносит потомство. Всего у Фреи родилось 29 щенков. Некоторых из них передали в другие зоопарки. Сейчас в стае живут родители и 21 их детеныш», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Увидеть кустарниковых собак в Москве можно в просторном вольере на Старой территории Московского зоопарка, неподалеку от Дома птиц.