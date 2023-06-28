У колибри нашли резистентность к алкоголю

Они постоянно пьют забродивший нектар и не пьянеют.

У колибри обнаружили резистентность к алкоголю. Эти маленькие птички могут пить огромные дозы забродившего цветочного нектара и не пьянеть, говорится в исследовании калифорнийских ученых, опубликованном в журнале Royal Society Open Science.

Птички колибри очень малого размера — их длина обычно составляет около 6 см, а вес — от 1,6 до 21 грамма. При этом колибри обладает очень быстрым обменом веществ, потому каждый день нуждается в большом количестве пищи: до 80% от собственного веса. Питаются эти птицы высококалорийным цветочным нектаром, содержащим различные сахара.

Из-за того, что сахар часто начинает бродить (это происходит из-за бактерий и грибков), в нектаре может быть некоторый процент содержания алкоголя. Ученые, исследующие кормушки птиц, выяснили, что обычно он составляет около 0,5-1% — как в квасе или легком пиве. И колибри охотно пьют его.

Учитывая массу тела колибри, для маленькой птички это очень много спиртного. Если сопоставить вес колибри и взрослого человека (примерно 80 кг), и представить, что он выпил бы столько же этанола в час — вышло бы около 0,5—0,8 литра водки.

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А вот в случае, если «крепость» нектара уже повышается до 2%, колибри уже стараются избегать такие кормушки. Но не потому, что они пьянеют: из-за высокой скорости метаболизма их организм сжигает сахар и этанол так быстро, что тот даже не успевает подействовать на мозг. То есть, эти птицы полностью резистентны к спиртному.

Интересные факты Если бы человек питался подобно колибри, то в день он выпивал около тонны питательной жидкости. Например, 500 двухлитровых бутылок лимонада!

Когда колибри пьет, она опускает язык в горлышко цветка 20 раз в секунду.

Колибри необычайно прожорливы и за день могут выпить нектара в 14 раз больше собственного веса. Такая тяга плотно покушать объясняется крайне быстрым обменом веществ.

Колибри кормятся только на лету.